دراوي “عازمون على التأهل إلى ربع النهائي”

أبدى متوسط ميدان المنتخب المحلي زكريا دراوي تفاؤله الكبير في قيادة زملائه للإطاحة بالمغرب غدا، في حالة لعبه أساسيا.

كما أكّد دراوي أنّه وزملائه على اتم الاستعداد “لا يخفى عليكم أن مجموتنا متماسكة، وعازمون على تحقيق التأهل إلى الدور الربع النهائي”.

وعن مستواه الشخصي الذي يقدّمه قال دراوي في الندوة الصحفية اليوم بقطر ” بصراحة، لست راضيا على أدائي مع المنتخب مئة بالمئة”.

يذكر، أن لاعب شباب بلوزداد شارك في المباراة الماضية أمام مصر، وقدّم ما عليه، فيما تلقى بطاقة صفراء التي أثرت نوعا ما على حسم التأهل إلى الربع النهائي.