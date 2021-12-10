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الرياضة

دراوي: “لست راضيا 100% عن آدائي أمام مصر”

بقلم كريم.تيغرمت
دراوي: “لست راضيا 100% عن آدائي أمام مصر”
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أبدى لاعب المنتخب الوطني للمحليين، زكرياء دراوي، عدم رضاه التام عن آدائه خلال المواجهة الأخيرة التي جمعتهم بمنتخب مصر.

وصرح دراوي، اليوم الجمعة، خلال الندوة الصحفية الخاصة بمواجهة  مصر: “لست راضيا 100% عن الأداء الذي قدمته أمام مصر”.

كما أضاف بخصوص المواجهة المقبلة أمام المغرب: “سأعمل على تقديم أداء أفضل خلال مباراتنا المقبلة أمام المغرب”.

يذكر أن زكرياء دراوي، شارك أساسيا أمام مصر، قبل أن بغادر الملعب متأثرا بإصابة تاركا مكانه لزميله تيطراوي.

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