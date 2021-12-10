دراوي: “لست راضيا 100% عن آدائي أمام مصر”

أبدى لاعب المنتخب الوطني للمحليين، زكرياء دراوي، عدم رضاه التام عن آدائه خلال المواجهة الأخيرة التي جمعتهم بمنتخب مصر.

وصرح دراوي، اليوم الجمعة، خلال الندوة الصحفية الخاصة بمواجهة مصر: “لست راضيا 100% عن الأداء الذي قدمته أمام مصر”.

كما أضاف بخصوص المواجهة المقبلة أمام المغرب: “سأعمل على تقديم أداء أفضل خلال مباراتنا المقبلة أمام المغرب”.

يذكر أن زكرياء دراوي، شارك أساسيا أمام مصر، قبل أن بغادر الملعب متأثرا بإصابة تاركا مكانه لزميله تيطراوي.