دراوي: “مهمتنا حصد لقب جديد في بداية هذه السنة الجديدة”

أبدى لاعب اتحاد العاصمة، زكرياء دراوي، عزمه رفقة زملائه، على حصد لقب جديد، مع بداية هذه السنة الجديدة، بمناسبة مباراة نهائي السوبر التي ستجمعهم بمولودية الجزائر.

وصرح دراوي، اليوم الجمعة، في المنطقة المختلطة: “نهائي السوبر هو عرس كروي، بين اتحاد العاصمة، ومولودية الجزائر”.

كما أضاف: “مهمتنا هي حصد لقب جديد، في هذه السنة الجديدة، ذلك سيكون مهم بالنسبة لنا كونه تنتظرنا بعدها منافسة افريقية”.

وتابع زكرياء دراوي: “أنصارنا يدركون ما ينتظرهم، نتمنى أن نلقى منهم الدعم اللازم من أجل مساعدتنا على اسعادهم”.