دراوي وإلياس شتي يفسخان عقدهما مع فريق الوداد

فسخ الثنائي الجزائري زكرياء دراوي، والياس شتي، العقد الذي يربطهما بفريق الوداد الرياضي المغربي.

ونشرت إدارة نادي الوداد الرياضي، اليوم الإثنين، بييان عبر صفحتها الرسمية، أعلنت من خلاله عن فسخ عقد كل من دراوي، وشتي.

كما اوضح ذات المصدر، بأن فشخ العقد الذي تم بين الإدارة، والثنائ يالجزائري، تم بتراضي الطرفين.

وبهذا أنهى الثنائي الجزائري زكرياء دراوي، والياس شتي، لتجربتهم الإحترافية مع النادي الوداد الرياضي المغربي.