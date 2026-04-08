دراوي: “واعون بحجم المسؤولية وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام أولمبيك أسفي”

أعرب متوسط ميدان اتحاد العاصمة، زكرياء دراوي، عن تفاؤله الكبير بقدرة فريقه على تجاوز عقبة أولمبيك أسفي، في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، المرتقبة يوم السبت بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وأكد دراوي، في تصريحاته بالمنطقة المختلطة مع الإعلاميين، أن التحضيرات تسير في أجواء إيجابية. قائلاً: “نستعد في ظروف رائعة ونعمل بجدية كبيرة. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب”.

وأضاف لاعب وسط الميدان أن الفريق مقبل على فترة حاسمة تمتد لـ15 يومًا، تجمع بين المنافسة القارية والاستحقاقات المحلية: “تنتظرنا فترة مليئة بالتحديات، سواء في البطولة الإفريقية أو الوطنية، وسنعمل على حسم الأمور لصالحنا”.

كما أبرز دراوي صعوبة مباريات الدور نصف النهائي، مؤكدًا أن مثل هذه المواجهات لا تخضع للمعايير التقليدية: “مباريات نصف النهائي دائمًا تكون صعبة ومعقدة. ولا يهمنا اسم المنافس، نحن واعون تمامًا بحجم المسؤولية”.

وختم لاعب اتحاد العاصمة تصريحاته بالتأكيد على الدور المنتظر للجماهير: “متأكد بأن أنصارنا سيكونون في الموعد. خاصة في لقاء الإياب، وسيدعموننا بقوة لتحقيق التأهل”.

ويعوّل اتحاد العاصمة على خبرة لاعبيه وعاملي الأرض والجمهور لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة قبل موقعة الإياب الحاسمة.