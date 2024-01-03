دراوي وبوزوق وجها لوجهة في داربي الرجاء والوداد

يلتقي الجزائريان، زكرياء دراوي، ويسري بوزوق، اليوم الأربعاء وجها لوجهة، في الدرابي الذي سيجمع ناديهما الرجاء، مع الوداد، ضمن الدوري المغربي.

وكشفت إدارة نادي الوداد البيضاوي، تشكيلتها الأساسية التي ستبدأ هذا الداربي، والتي ضمت اسم دراوي.

وفي المقابل، تواجد الجزائري الآخر، بوزوق، أساسيامن جانب التشكيلة التي كشفت عنها إدارة ناديه الرجاء المغربي.

يذكر أن هذه القمة الكروية التي تجمع الثنائي الجزائري زكرياء دراوي، ويسري بوزوق، وناديهما الوداد البيضاوي، والرجاء، تدخل ضمن الجولة الـ14 من الدوري المغربي.