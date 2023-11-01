دراوي يتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإفريقي رفقة الوداد البيضاوي

تأهل الدولي الجزائري زكرياء دراوي رفقة ناديه الوداد البيضاوي إلى نهائي كأس السوبر على حساب نادي الترجي التونسي.

وجرى لقاء الإياب اليوم الأربعاء، في العاصمة تونس الذي انتهى بفوز الترجي بهدف مقابل صفر، لكن لم يشفع ذلك في التأهل بحكم النتيجة الاخيرة ذهابا و إيابا ذهبت لصالح الوداد بـ 5 مقابل 4 .

للإشارة، أن اللاعب الجزائري الثاني الناشط في نادي الوداد البيضاوي زكرياء شتي لم يستدعى إلى المباراة، بطلب منه، تفاديا للدخول في متاهات أروقة العدالة التونسية بالنظر إلى قضيته الشائكة مع ناديه السابق الترجي التونسي.

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