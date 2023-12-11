دراوي يتحدث عن هدفه الحاسم في “الشامبينز ليغ”

تحدث الدولي الجزائري، زكريا دراوي، عن هدفه الحاسم، الذي أنقذ فريقه الوداد البيضاوي المغربي، من إقصاء مبكر من منافسة دوري أبطال إفريقيا.

وكان دراوي، قد سجل السبت الماضي، هدفا قاتلا في الأنفاس الأخيرة، من مباراة ناديه الوداد أمام سيمبا التنزاني، التي كانت تتجه للانتهاء بالتعادل السلبي، برسم الجولة الـ 3 من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وسئل دراوي، في تصريحات خص بها “راديو مارس” المغربي. عما إذا كان يحس بأنه سيجل. الأمر الذي دفعه للتواجد في غير مركزه في لقطة الهدف الذي أبقى حظوظ الوداد قائمة في “الشامبينز ليغ”.

ورد لاعب شباب بلوزداد السابق: “لن أقول إنني كنت أحس أنني سأسجل.. هذا بفضل الله عز وجل، الهدف جاء بفضل كل اللاعبين والنية كانت موجودة”.