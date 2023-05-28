دراوي يدخل حسابات الوكرة القطري

كشف الإعلام القطري عن استهداف نادي الوكرة التعاقد مع متوسط ميدان المنتخب الأولمبي و شباب بلوزداد زكريا دراوي.

ويدرس الوكرة إمكانية التعاقد مع زكرياء دراوي الذي قدّم موسما خرافيا مع شباب بلوزداد الذي يقترب من حسم اللقب والكأس.

كما قال موقع “منبر الوكرة” عبر الصفحة الرسمية على تويتر اليوم الأحد، الوكرة يسعى للظفر باللاعب الجزائري في حال فشل التعاقد مع حمدي فتحي لاعب الأهلي المصري.

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