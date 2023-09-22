دراوي يسجل أول أهدافه في الدوري المغربي

افتتح اللاعب الجزائري، زكريا دراوي، عداده التهديفي في الدوري المغربي، الذي التحق به الصائفة الجارية، من بوابة نادي الوداد البيضاوي.

وقاد دراوي، ناديه الجديد أمس الخميس، لتحقيق انتصار مثير على حساب ضيفه شباب السوالم الرياضي، بتسجيله الهدف الوحيد في اللقاء عند الدقيقة الـ 85، برسم الجولة الـ 3 من الدوري المغربي.

للإشارة فإن دراوي، لعب مع الوداد 7 لقاءات في الموسم الجديد، منها 3 في الدوري المغربي ومثلها في البطولة العربية ولقاء في رابطة أبطال إفريقيا.