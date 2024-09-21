دراوي يصاب ويضيع مواجهة المنستيري

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، رسميا عن غياب اللاعب زكريا دراوي، أمام الاتحاد المنستيري، بسبب الإصابة.

ويستضيف العميد، مساء اليوم السبت، ممثل الكرة التونسية، بداية من الساعة 20:00، ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني، لدوري أبطال إفريقيا، على أمل التأهل للمجموعات بعد هزيمته ذهابا بتونس، بهدف من دون رد.

وقالت إدارة المولودية في بيان لها اليوم، إنّ دراوي، تعرض لكسر على مستوى اليد، أمس في آخر حصة تدريبية قبل مواجهة المنستيري.

كما أوضحت بأن لاعبها، دراوي سيغيب عن مواجهة اليوم. التي تعتبر الأولى للنادي بملعب الشهيد علي عمار المدعو “علي لابوانت” بالدويرة.

مشيرة في الأخير، إلى أن دراوي، الذي انضم الصائفة الماضية للفريق قادما ًمن الوداد البيضاوي المغربي. سيندمج في التدريبات في غضون الأيام القليلة القادمة كون أن إصابته لا تدعو للقلق.