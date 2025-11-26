دراوي يلتحق ببعثة اتحاد العاصمة لمواجهة أولمبيك آسفي في كأس الكونفدرالية

التحق متوسط ميدان اتحاد العاصمة، زكرياء دراوي، ببعثة الفريق الموجودة بالمغرب بعد حصوله على الضوء الأخضر من مدرب المنتخب الوطني الرديف، مجيد بوقرة.

ويأتي انضمام دراوي لتمكينه من المشاركة رفقة زملائه في مباراة الفريق أمام نادي أولمبيك آسفي ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

ويأمل الفريق في تعزيز حضوره القاري وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق المغربي لمواصلة مشواره بنجاح في البطولة.

للإشارة، يتواجد دراوي ضمن كتيبة الناخب الوطني مجيد بوقرة المعنية بالمشاركة في كأس العرب. التي تسعى إلى تكرار إنجازاتها في المنافسات الإقليمية، خاصة بعد التطور الكبير الذي عرفه المنتخب الرديف في السنوات الأخيرة.