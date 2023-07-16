دراوي يودع أنصار شباب بلوزداد برسالة مؤثرة

ودع الدولي الجزائري زكرياء دراوي إدارة شباب بلوزداد و انصارها بطريقته الخاصة بعدما نشر رسالة عبر حسابه الخاص.

وقال زكرياء دراوي في رسالته التي كانت مؤثرة، بأنه قطع عهده للمسؤولين، أن لا يغادر شباب بلوزداد إلا صوب البلدان الأخرى، أو الاحتراف خارجا.

كما أكّد دراوي أنه قدم ما عليه لما كان يدافع على ألوان الفريق الذي منحه عدد من الإنجازات والتتويج، والذي قاده لحمل القميص الوطني، و تنشيطه الشان في وقت سابق.

وكشف متوسط ميدان الوداد البيضاوي الجديد أنه رفض عدد من العروض المغرية نتن فرق البطولة الوطنية، كما أكد ان اختار وجهته البطولة المغربية الذي تمنى لنفسه ان تكون ناجحة على طول الخط.

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