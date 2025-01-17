دراوي: “عازمون على العودة بالتأهل من دار السلام”

أكد لاعب مولودية الجزائر زكرياء دراوي، عزمه، رفقة بقية زملائه، على تحقيق نتيجة إيجابية في دار السلام، والعودة بالتأهل إلى الجزائر.

وصرّح دراوي، اليوم الجمعة، في الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة شباب بلوزداد أمام يانغ أفريكانز: “مباراة الغد مهمة جداً، جئنا لتحقيق نتيجة إيجابية. ونحن واعون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا”.

وأضاف: “وجدنا كل الظروف مهيئة منذ وصولنا. ونتمنى العودة بالتأهل من دار السلام”.

وتابع زكرياء دراوي: “حضّرنا بصفة عادية لهذه المباراة التي تعدّ مصيرية بالنسبة لنا. التأهل سيكون بين أيدينا، ونحن عازمون على العودة للديار بالتأهل”.