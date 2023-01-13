دراوي: فوز صعب لكن الأهم هو الثلاث نقاط

أبدى متوسط ميدان المنتخب الوطني المحلي زكرياء دراوي، سعادته بالفوز المحقق أمام المنتخب الليبي في افتتاحية كأس أمم افريقيا للمحليين بهدف مقابل صفر.

وفي تصريح له بالمنطقة المختلطة، قال لاعب شباب بلوزداد:” المباراة الإقتتاحية دائما ما تكون صعبة، لكن الأهم هو الفوز وتحقيق النقاط الثلاث.”

وأضاف ذات اللاعب:” ركزنا طيلة الأسبوع على الجانب البدني، وسنواصل العمل أكثر لنكون أكثر جاهزية في باقي المباريات.”

وتابع دراوي بالقول:” سنعمل رفقة الطاقم الفني على تصحيح الأخطاء مع الطاقم الفني، وإسعاد الشعب الجزائري في باقي المشوار.

وللإشارة حقق أشبال الناخب الةطني مجيد بوقرة الفوز على المنتخب الليبي بهدف نظيف من تسجيل محيوص من ركلة جزاء.