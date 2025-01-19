دربال: إطلاق كميات من مياه السدود وتحسين أوقات التوزيع خلال رمضان

أكد وزير الري، طه دربال، أن قطاعه سيتخذ جملة من التدابير للتخفيف من نقص التزود في بعض المناطق خلال شهر رمضان المقبل.

وأوضح دربال خلال ملتقى وطني لإطارات القطاع، نظمته الوزارة لعرض حصيلة وآفاق الخدمة العمومية في مجال الري. بخصوص تزويد المواطنين بالماء الشروب خلال شهر رمضان المقبل، أن عددا من التدابير سيتم اتخاذها. للتخفيف من نقص التزود في بعض المناطق التي تشهد صعوبة في التوزيع. ومنها إطلاق كميات من المياه من السدود وتحسين أوقات التوزيع لتتناسب مع خصوصية الشهر.

من جانبه، أوضح الأمين العام لوزارة الري، عمر بوقروة، خلال عرضه لحصيلة قطاع الري لسنة 2024. أن نسبه امتلاء السدود بغرب الوطن ارتفعت بشكل محسوس إلى 43.76 بالمائة في 2024. بعد أن سجلت 17.88 بالمائة فقط خلال العام السابق له، بينما سدود شرق البلاد سجلت نسبة امتلاء بلغت 53.45 بالمائة في 2024. مقابل 60.12 بالمائة في 2023 . أما سدود منطقة وسط البلاد فسجلت استقرارا عند 16.80 بالمائة من الامتلاء، مقارنة بـ 16.96 بالمائة في 2023.

وتستحوذ المياه السطحية، بما فيها مياه السدود، على نسبة 25 بالمائة من إنتاج المياه في الجزائر. بواقع 867 مليون متر مكعب في السنة، من أصل 3.4 مليار متر مكعب يتم إنتاجها سنويا.

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