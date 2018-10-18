دربال: إعداد مخطط وطني لمراقبة اللجان في مراجعة القوائم الإنتخابية

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات عبد الوهاب دربال، أن تحسين المسار الإنتخابي في الجزائر مهمة وطنية.

جاء هذا في رسالة له خلال لقاء جهوي تكويني لفائدة الأعضاء الذين يشكلون هيئاتها المحلية على مستوى 13 ولاية من غرب البلاد.

مفيدا بأن تحسين المسار الإنتخابي في بلادنا مهمة وطنية ليست نبيلة فقط بل استراتيجية.

لأنها تتعلق بالأمن والإستقرار العامين وتشكل مفتاح التنمية المستدامة.

مضيفا أن هذا التحسين والتطوير يتطلب جملة من العوامل يجب أن تتوافر وتتناغم وتتزامن عن طريق التحسين المستمر للقوانين.

المتعلقة بالعملية ذاتها والتأهيل الدائم للقائمين على العملية الانتخابية والتدريب والتكوين المستمر للأفراد المشرفين على الإنتخابات. بداية من التنظيف المستدام لقوائم الناخبين وحتى المشرفين على إعداد وإعلان النتائج النهائية.

ولتحسين المسار الإنتخابي هو الإسراع في توظيف التكنولوجيا الحديثة في الإحصاء و التعريف والرقابة والتوثيق والتواصل المستمر .

مع الناخبين والصرامة في تشديد العقوبات على من تسول له نفسه التلاعب بالعملية الإنتخابية في كل مراحلها بشكل حازم وفوري.

من أجل ترسيخ الثقة عند جمهور الناخبين والمساهمين في العملية الإنتخابية.

مؤكدا على ضرورة مراعاة عوامل أخرى في عملية تحسين المسار الإنتخابي كالبث السريع والعادل لمختلف الإخطارات.

والتظلمات والتواصل المستمر لإعلام الرأي العام بكل مستجدات العملية الإنتخابية وإقناع جماهير الناخبين بالمشاركة .

ومن جهته ذكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بودوخة إبراهيم، أن هناك جوانب قانونية وفنية دقيقة.

يتعين على أعضاء الهيئة العليا أن يطلعوا عليها للقيام بمهمتهم الدستورية التي نص عليها القانون.

وأشار إلى أن اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أعدت مخططا وطنيا عبر 48 ولاية.

من أجل أخد عينات من البلديات بكل ولاية لرصد و مراقبة مدى قيام اللجان الانتخابية الإدارية بعملها في مراجعة القوائم الانتخابية.

ومدى مطابقة عملها للقانون، وأنه سيتم إعداد تقرير مفصل أواخر الشهر الجاري حول مدى قيام الإدارة بمراجعة القوائم الانتخابية.

وأوجه الخلل الموجودة بغرض الإرتقاء بالعملية الإنتخابية.