دربال: الإنتخابات هي دائما محل جدل وتجاذب

قال رئيس الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات، عبد الوهاب دربال، إنّ الإنتخابات هي دائما محط جدل وموضوع خصب لاختلاف وجهات النظر.

مشيرا خلال إنطلاق أشغال إجتماع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، أن الهيئة تتشرف بحضور الموعد الإنتخابي الثالث.

والإجتماع الخامس للمجلس منذ إنشاء الهيئة، مضيفا أن الإنتخابات لها صور كثيرة، و هي دائما محط جدل دائم وموضوع خصب.

لاختلاف وجهات النظر وبحكم طبيعتها فهي محل تجاذب مستمر لأنها خافضة ورافعة.

مؤكدا أن القانون الذي ينظم الانتخاب محط ومطلب تغييري دائم أينما كانت جودته وصرامته لأنه عمل بشري.

من حيث النشأة والصناعة والتطبيق والأحكام، وموضوعه تنظيم الوصول إلى السلطة والدفاع عن المصالح العامة.

مؤكدا أن دور الجدل دائما يكمن في التسابق والتنافس وأحيانا التصادم وتتعاظم نسبة التدافع طردا مع نية مقاصد المتنافسين.