دربال : القوانين المتعلقة بالعملية الإنتخابية تحتاج إلى مراجعة

قال رئيس الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات عبد الوهاب دربال، أن استدعاء الهيئة الناخبة في موعدها المحدد يعد مؤشرا إيجابيا لضمان السير الديموقراطي.

وأشار خلال نزوله بالقناة الإذاعية الأولى، أن قرار رئيس الجمهورية يعكس حقيقة استقرار الجزائر فيما تعلق باحترام آجال الإنتخابات.

كما أنها رسالة واضحة للعالم بأن الجزائر قادرة على البناء الديموقراطي مع مرور الوقت.

مضيفا أن القوانين المتعلقة بالعملية الإنتخابية بمختلف درجاتها تحتاج إلى تحسين ومراجعة دائمة لأن اسقاطاتها محددة بالزمن.

وسينصب عمل الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات في المرحلة القادمة على الاهتمام أكثر بالهيئة الناخبة والطعون.