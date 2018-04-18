دربال.. الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ليس لها نزاع مع أي طرف

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، اليوم الأربعاء ببسكرة أن هيئته “ليس لها نزاع مع أي طرف” ممن يعنيه أمر سير العملية الانتخابية.

وقال دربال في ندوة صحفية نشطها على هامش الدورة التكوينية لأعضاء هيئته أن هذه الاخيرة “ليس لها نزاع مع الإدارة ولا مع القضاء ولا مع الأحزاب ولا مع الإعلام”،

مشيرا إلى أن “احتمال وجود خلاف مع أي جهة في الآراء والمقاربات وفهم القانون تتم معالجته بالحوار ومد جسور التعاون و ليس بتبادل التهم وتوسيع الهوة”

ويتم ذلك -كما قال- “عبر النقاش والتكوين المستمر لتحسين الأداء”.

وأكد ذات المسؤول أن ضمان شفافية العملية الانتخابية التي هي تتويج للعمل السياسي المفضي إلى الشرعية المطمئنة في البلاد،

“يتطلب الكثير من الجهد الذي يقع على الشركاء فيها”، مبرزا أن “مهمة هيئته تكمن في السهر على الرقابة من أجل الوصول إلى النزاهة بفهم القوانين وتطبيقها بشكل صحيح”.

وأبرز رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أن هيئته “حسنت من أدائها في المواعيد الانتخابية السابقة بفضل التكوين المستمر،

والذي يمكن بتوسيعه في كافة المستويات للوصول إلى مرحلة يتم فيها إجراء العملية الانتخابية بدون هيئة رقابية” وتصبح “التزاما طبيعيا” حسب قوله”.

للإشارة فإن هذا اللقاء التكويني الذي احتضنه نزل الزيبان بعاصمة الولاية تمحور حول تنظيم العملية الانتخابية والدور الإيجابي،

الذي تلعبه هذه الهيئة في مختلف مراحل هذه العملية وشارك فيه ممثلون لولايات الأغواط وخنشلة وورقلة وأم البواقي وتبسة والوادي وبسكرة.