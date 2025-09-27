دربال: تحسين الخدمة العمومية للمياه و فك الانسدادات لتفادي الفيضانات

شدّد وزير الري طه دربال، اليوم السبت، على ضرورة الحرص على تحسين الخدمة العمومية للمياه بما يلبي تطلعات المواطنين، كما أكد على أهمية فك الانسدادات لتفادي مخاطر الفيضانات.

وخلال جلسة عمل عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد مع مدراء الري، بحضور الإطارات المركزية والمدراء العامون للجزائرية للمياه. الديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، شدّد الوزير على ضرورة الالتزام بآجال إنجاز المشاريع التنموية. وإدخالها حيز الخدمة في أقرب الآجال، مع الحرص على تحسين الخدمة العمومية للمياه بما يلبي تطلعات المواطنين.

كما دعا إلى مواصلة تجسيد برنامج إعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة لما له من أثر إيجابي في مجالات السقي الفلاحي والصناعة. مشدداً في الوقت ذاته على أهمية فك الانسدادات لتفادي مخاطر الفيضانات.

يذكر أن هذه الجلسة تندرج في إطار سلسلة اجتماعات دورية تُعقد عبر تقنية التحاضر المرئي مع مديري الري. لمتابعة المشاريع والبرامج على المستوى الوطني.

