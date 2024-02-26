دربال: تزويد مركب الحجار بـ 24 ألف م3 يوميا بالمياه

أكد وزير الري، طه دربال، بأن إسترجاع المياه المستعملة وتثمينها من خلال إعادة إستغلالها لتلبية إحتياجات القطاعات الإقتصادية يمثل هدفا إستراتيجيا ومعيارا للنجاعة في الأداء.

وأوضح الوزير عقب استماعه لعرض حول واقع قطاعه بعنابة على هامش زيارة عمل وتفقد للولاية. بأن رفع تحدي مواجهة نقص المورد المائي يرتكز إلى جانب إعادة تأهيل وتطوير أنظمة تجنيد المياه و ترقية الخدمة العمومية للتزويد بمياه الشرب. على استرجاع المياه المستعملة وتثمينها لتغطية إحتياجات القطاعين الصناعي والفلاحي.

كما أبرز خلال تفقده لأشغال إعادة تأهيل وتوسيع محطة تصفية و معالجة المياه المستعملة بمنطقة العلاليق ببلدية البوني. بأن تهيئة وتوسيع وإعادة تأهيل مثل هذه المحطات تأتي ضمن أولويات القطاع مثمنا الأشغال الجارية. على مستوى ذات المحطة الموجهة لإسترجاع نحو 85 ألف متر مكعب من المياه المستعملة يوميا.

و أفاد دربال، بأن المياه التي ستتم تصفيتها على مستوى هذه المحطة ستوجه لتلبية احتياجات مركب سيدار الحجار بحجم يقدر بـ 24 ألف متر مكعب من المياه يوميا. إضافة إلى تلبية احتياجات محيط السقي بوناموسة الذي يتربع على مساحة 1.300 هكتار من الأراضي الفلاحية.

كما شدد على ضرورة رفع وتيرة إنجاز المشاريع المدرجة في إطار مساعي تحسين تموين سكان ولاية عنابة بمياه الشرب. واصفا المعدل الحالي لتزويد السكان بالمياه الشروب “مرة واحدة كل ثلاثة أيام” بـغير المقبول. و ذلك بالنظر للإمكانيات المادية الضخمة التي تسخرها الدولة لتحسين نوعية الخدمة العمومية المتعلقة بالتموين بمياه الشرب.

كما أشرف الوزير خلال هذه الزيارة على وضع حيز الخدمة لخزان مياه بسعة 10 آلاف متر مكعب بالمدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة. موجه لتزويد سكان هذه المنطقة بمياه الشرب. وتابع عرضا حول المشاريع المسجلة لتحسين عملية توزيع مياه الشرب بها. كما اطلع بمنطقة الكاليتوسة ببلدية برحال على مشروع إنجاز محطة لمعالجة المياه المستعملة.