دربال: تسليم مشروع تزويد مدينة تيارت بالمياه في ظرف أسبوعين

أمر وزير الري طه دربال بتيارت مسؤولي المقاولات المشرفة على إنجاز مشروع تزويد عاصمة الولاية بالماء الشروب. من الحوض المائي الشط الشرقي بتسليم المشروع في ظرف أسبوعين.

وأضاف الوزير خلال وقوفه على سير أشغال المشروع رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد. أن هذا المشروع يعول عليه للتخفيف من مشكل المياه على اعتبار أنه يوفر 10 آلاف متر مكعب يوميا. داعيا المؤسسات المكلفة بتجسيده إلى التجند ورفع التحدي. مؤكدا أنه في غضون ذات الفترة سيتم استلام ثلاثة آبار أخرى ستوفر كميات هامة من المياه. مطالبا المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه بالحضور أسبوعيا إلى ولاية تيارت. لمتابعة تسيير توزيع المياه على المواطنين وإعلامهم بكل المستجدات وحسن استقبالهم.

للإشارة، فإن مشروع تزويد مدينة تيارت بالماء الشروب من حوض الشط الشرقي قد انطلق بداية شهر ماي الماضي. ويتمثل في توصيل قنوات للجر على طول 42 كلم انطلاقا من منطقة عين درهم ببلدية فرندة. حيث تتولى خمس مؤسسات إنجازه. بالإضافة كذلك إلى إنجاز خزان مائي بسعة 1000 متر مكعب.

كما تلقى الوزيران شروحات حول دراسة. لتزويد 11 بلدية بالماء الشروب انطلاقا من حوض أجرماية (بلدية زمالة الأمير عبد القادر) على امتداد 120 كلم. حيث أمر دربال بإعداد دفاتر الشروط في ظرف يومين لتنطلق بعدها إجراءات اختيار المقاولات. ومن المنتظر أن يوفر هذا المشروع المتمثل في ربط 19 بئر عميقة لتزويد البلديات الست للولاية المنتدبة لقصر الشلالة والبلديات الأربع لدائرة مهدية (تيارت). بالإضافة كذلك إلى عاصمة ولاية تيارت كميات تصل الى 400 لتر في الثانية. مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات الهدف منها هو القضاء على أزمة الماء حاليا. مع توفر حلول أخرى تعتبر جذرية من بينها المياه المحلاة.