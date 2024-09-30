دربال: تقليص آجال إنجاز مشاريع قطاع الري

أكد وزير الري طه دربال على ضرورة تقليص آجال إنجاز مشاريع القطاع ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن.

وقال وزير الري دربال خلال إشرافه على إعطاء إشارة إنطلاق مشروع إنجاز وتجديد المجمعات الرئيسية للصرف الصحي ببسكرة. أنه فضلا عن ضرورة التقيد بالمواصفات التقنية للإنجاز. يتعين الإسراع في عمليات تجسيد المشاريع وفق إتفاق مسبق مع مقاولات الإنجاز لتفادي أي تأخر. مؤكدا على ضرورة إحترام قانون الصفقات العمومية في منح المشاريع.

كما يتعين على الجهات المعنية والمصالح التقنية إعداد دفاتر شروط لا تكون تعجيزية تراعى فيها نوعية الإنجاز. و تلزم المتعاقدين باحترام مدة الأشغال والعمل بنظام التناوب لإنهائها في آجالها. مؤكدا أنه من غير الممكن منح إعتمادات مالية لإنجاز حصص أخرى للمشاريع إذا لم يتم الإنتهاء من أشغال الحصة الأولى منها في آجالها.

وشدّد الوزير على أهمية المتابعة اليومية للمشاريع من أجل الإستجابة لإنشغالات المواطنين. مبرزا أن عمليات تجديد شبكات الصرف الصحي بولاية بسكرة تكتسي أهمية. بالنظر لقدم الشبكات و أيضا لكونها ستمكن من القضاء على ظاهرة إنسداد القنوات ومواجهة الفيضانات وتجنب الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.

وكان الوزير قد استمع إلى شروحات وافية حول هذا المشروع الذي يراعي التوسع العمراني لمدينة بسكرة على المديين المتوسط والبعيد وقد خصص له غلاف مالي بقيمة 4 ملايير دج. كمرحلة أولى وتم تقسيمه إلى 10 حصص بآجال إنجاز 8 أشهر.

كما عاين الوزير أشغال حفر بئر بعمق 500 متر طولي ببلدية القنطرة ( 60 كلم شمال بسكرة) موجه لسقي الاراضي الفلاحية وجزء من شريط السد الأخضر. حيث أبرز أهمية المشروع في إعادة تأهيل الواحات القديمة لما لها من أهمية معنوية بالنسبة للسكان وتوفير مناصب شغل.