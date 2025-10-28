دربال: دخول 5 سدود حيّز الخدمة في السداسي الأول من سنة 2026

كشف وزير الري طه دربال، عن إنجاز 81 سداً بقدرة تخزين للمياه تقدر بـ 8,6 مليار م3. و التي سترتفع بحجم يقارب 300 مليون م3 بدخول 5 سدود حاليا في طور الإنجاز و المنتظر استلامها انطلاقاً من السُداسي الأول من سنة 2026.

وأوضح الوزير، خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول ميزانية القطاع المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2026. أن الأمر يتعلق بسد جدرة بولاية سوق اهراس، وسد سيدي خليفة و سد سوق ثلالثة بولاية تيزي وزو. بالإضافة كذلك إلى سد بوخروفة بولاية الطارف و سد لزرق بولاية خنشلة، بالإضافة إلى أكثر من 600 حاجزا مائيا و سدا صغيرا. كما تم إنجاز 18 محطة تحلية مياه البحر بحجم إجمالي يقدر بـ 3.75 ملايين م3/اليوم. وكذا 13 محطة صغيرة أحادية الكتلة بقدرة إجمالية تقدر بـ 85 ألف م3 في اليوم.

وبفضل جهود القطاع، فاق طول الشبكة الوطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب 185 ألف كلم. مما سمح ببلوغ نسبة ربط تعادل 98 بالمئة، في حين بلغ معدل التوزيع اليومي للفرد 180 لتر في اليوم.

وفيما يتعلق بالتطهير، نوّه الوزير باستثمارات الدولة في هذا المجال، حيث تم انجاز 234 نظام تصفية للمياه المستعملة. منها 113 محطة و 121 نظام للتصفية الطبيعية للمياه المستعملة بطاقة إجمالية تقدر بـ13. 1 مليار م3 سنويا، منها 600 مليون م3 مياه معالجة. ووصلت نسبة الربط بشبكات التطهير الى 93 بالمائة بفضل توسيع الشبكة التي بلغت 4. 97 ألف كلم. كما يوفر القطاع حاليا 70 بالمائة من المياه الموجّهة للفلاحة بما فيها مياه جوفية و مياه سطحية.

