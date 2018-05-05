دربال : دورة تكوينية لأعضاء الهيئة شهر أكتوبر القادم

قال عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، أنه يعتزم تنظيم دورة تكوينية لفائدة أعضاء الهيئة في شهر أكتوبر القادم.

وكشف دربال خلال دورة التكوين المدني لفائدة التشكيلات السياسية، أن أعضاء الهيئة يسعون لتحسين النصوص المتعلقة بالإنتخابات.

مشيرا الى أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في الممارسة الإنتخابية، وهذا من خلال قانون الإنتخابات الساري المفعول،حسب دربال.

موضحا أن الجزائر كانت تعاني من إختلالات واضحة في إجراء العملية الإنتخابية، وهو ما عملت على تحسينه في السنوات الماضية.