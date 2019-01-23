دربال: سنعمل على انجاح الموعد الإنتخابي

أكد عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أنّ الهيئة تسعى لأداء مهامها لضمان الخيار الشعبي وانجاح الموعد الانتخابي المقرر 18 أفريل.

وقال دربال خلال انطلاق اشغال اجتماع الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات،ان تحقيق الهدف النبيل يحتاج لتظافر الجهود وتضحية مستمدة من روح الثورة التحريرية .

مضيفا أنّ تجسيد كل ذلك هي خطوة هامة ينبثق عنها ترسيخ الاستقرار والأمن سياسي في محيط دولي مضطرب ،

وسينعكس صالح العام وحماية سيادة الوطنية .

كما يرى ذات المسؤول، ضرورة اعتماد برامج جديدة ومراجعة نصوص هذه الهيئة ، تضمن ممارسة المواطن حقوقه وحرياته ،

مشيرا انه هناك موعد انتخابي هام يجب تظافر كل الجهود من أجل انجاحه .

كما كشف دبال سعيهم لتعميم التجربة لبناء مؤسسة دستورية ناجحة .