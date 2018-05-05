دربال: “شفافية الإنتخابات تُعطي للدولة هيبتها”

قال عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إنّ شفافية الإنتخابات تعطي للدولة هيبتها وهي مطلب الأحزاب.

دربال وخلال الكلمة الإفتتاحية التي ألقاها اليوم السبت، الخاصة بانطلاق دورة التكوين المدني لفائدة التشكيلات السياسية.

قال إن الشفافية في الإنتخابات، تُعطي للدولة هيبتها بين دول العالم.

وأشار دربال إلى أن رئيس الجمهورية كرّس تجسيد الشفافية في تعديل الدستوري سنة 2016.

موضحا أن التعديل حمل عقوبات شديدة لكل من تسوّل له نفسه التزوير وعدم الالتزام بالشفافية.

دربال أكد أن شفافية الإنتخابات واجب وطني وهي قاعدة لاستقرار التنمية.