دربال: عدادات ذكية محلية لتحصيل دقيق وعادل لمستحقات استهلاك المياه

كشف وزير الري، طه دربال، اليوم السبت، أن قطاع يسعى لبلوغ الهدف الأسمى. وهو عصرنة شاملة للخدمة العمومية للمياه.

وأوضح الوزير خلال زيارة قادته لشركة المياه والتطهير للجزائر بالعاصمة. أن القطاع تقدم خطوة أخرى، لرقمنته، والغرض من توقيع بروتوكول اتفاق بين مؤسسة الجزائرية للمياه. و “سيال” والمؤسسة المتخصصة في صناعة العدادات. توفير عدادات ذكية مصنعة محليا التي تساهم في رقمنة عملية تسجيل المعطيات المتعلقة بكمية الإستهلاك. والي تعطي امكانية اخدها عن بعد مما يوفر عناء التنقل لأعوان مؤسسة الجزائرية للمياه وشركة سيال ويعطي مزيدا من الراحة للزبائن مما يرسخ اكثر مبدا الثقة المتبادل بين الادارة والمواطن.

وأشار الوزير، أن هذه العدادات ستسمح بتحصيل دقيق وعادل لمستحقات استهلاك المياه ويمكننا من الاستغناء نهائيا عن ظاهرة تؤرق الزبون والمؤسسات المعنية بالمرفق العمومي للمياه الصالحة للشرب ألا وهي الدفع الجزافي للفواتير.

وقال دربال “أكدنا على مسؤولي هذه المؤسسات والشركات في أكثر من مرة بضرورة التخلي عن مثل ها النوع من الدفع. مما قد يسببه من حالة عدم الرضا لدى زبائننا ويؤثر على مصداقية مؤسساتنا. وبالتالي فإن العداد الذكي سيقضي نهائيا على هذه الظاهرة. من خلال المعطيات الحقيقية المحينة التي يوفرها هذا العداد”.

مضيفا ” هذا الخيار سيسمح برسم صورة واضحة عن النمط الاستهلاكي لكل زبون من خلال قاعدة البيانات والمعطيات التي يوفرها. بما يساعد على التحكم أكثر في فوترة المياه التي تم استهلاكها في الواقع وتفاتدي لكل مظاهر التحايل او الغش”.

كما أكد الوزير أن هذه العملية ستبدا كتجربة بالنسبة لزبائن شركة “سيال” في ولايتي الجزائر وتيبازة .على ان يتم دراسة امكانية تعميميها مستقبلا على باقي ولايات الوطن.