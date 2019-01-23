دربال: لا أرد على أحد.. وكل حزب حر فيما يقوله

قال عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات، أن كل حزب سياسي يمكنه إنتقاد الهيئة على طريقته.

مشيرا خلال ندوة صحافية على هامش إنطلاق أشغال الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات، أنه لا يمكنني الرد على أي شخص أو حزب.

“قال أن الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات هيكل بدون روح”، مؤكدا أنه يحترم كل الآراء.

وأضاف ذات المتحدث، أن كل السياسيين يصبون الى ان تكون الانتخابات مطمئنة للناس والشرعية مطمئنة والاستقرار دائم.

خاصة وأن العملية الانتخابية تراكمية وليست حسابية وهناك مجال للتحسين والمضي نحو الأفضل.