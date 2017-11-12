أكد عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،اليوم، أنه لايجب كل من لاتعجبه نتائج الانتخابات يتهم بالتزوير ويسب من يريد.

وخلال الندوة الصحفية التي عقدها دربال اليوم بمنتدى المجاهد، قال أن قضية تقسيم البلديات ينعكس على الانتخابات وعلى التنافس.

وواصل المتحدث يجب أن نطرح سؤال حول ما إذا كانت البلديات 1541 تلبي احتياجات المواطنين وتحقق التنمية.

كما أوضح دربال بخصوص المهام التي تؤديها الهيئة أنهم يتمتعون بما يفعلون رغم صعوبة التجربة لكن يجب الصبر.

فيما أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات قائلا:”نحن امام تطوير المسار الانتخابي ليكون احسن مستقبلا”.

وبخصوص الملصقات الخاصة بالأحزاب السياسية المرشحة لمحليات 2017 أنها تعبر عن ثقافة لابد من معالجتها.

وأضاف تعليق المترشحين للملصقات بطريقة عشوائية يعكس صورة سلبية عنهم وكما انهم يبعثون رسالة بانهم فوق القانون ولا يطبقونه.

لو كان الملصق الذي يضبط متلبسا يحرم من الترشح ضرورة تشديد العقوبات على الالصاق العشوائي حتى وان كان ذلك عن طريق السجن من يلصقون بطريقة عشوائية متخلفين.

وتابع دربال اذا لم نتمكن من ارساء ثقافة عدم الالصاق العشوائي يجب فرض العقوبات.

وقال دربال نحن نؤسس الى انتخابات نظيفة وشفافة هذا عمل الهيئة جزء منه والادارة والاعلام كذلك واخلال احدهم يضر بالعملية.

ونحن نريد ان يكون القانون واضحا في حالة عدم رد الادارة على اخطاراتنا المكتوبة.