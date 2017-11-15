دربال.. نعمل على الوصول لإنتخابات إلكترونية

أكد رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال

أنّ هيئته تعمل مع وزارة الداخلية للوصول إلى انتخابات إلكترونية في الجزائر مستقبلا.

وقال دربال خلال استضافته على تلفزيون “النهار”، إن هيئته ترسل إخطارات للأحزاب وليست للأشخاص.

و الهيئة تضطلع بمهامها طبقا للمادة 194 من الدستور، وأنها تعمل على تطوير العمل الإنتخابي، وتحركها يكون لما تتلقى إخطار كتابي لا غير.

و قال إنّ هيئته أرسلت 300 إخطار وأنها يمكن أن ترسل إشعاروإخطار ويمكنها أنّ تتدخل مباشرة.

و استغرب دربال انتظار بعض الأحزاب آخر يوم لترشيح مرشحيها، ما يجعلها تقع في حرج قانوني إذا ما تلقت إخطار بوجود لبس قانوني في مترشحيها.

و فيما يخص تحيين الهيئة الناخبة، فقال دربال إنّ التحيين الأخير هو الأحسن منذ استقلال الجزائر.

كما قال أنه لم يتهم أي حزب بالاسترزاق من الانتخابات، بل أنّ بعض الأحزاب فسّرت كلامه خلال لقاء رسمي بالخطأ.