دربال: “نعمل لضمان إنتخابات حرة وشفافة “

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، دربال عبد الوهاب، أن هيئته تعمل من أجل ضمان سير العملية الإنتخابية في كنف الشفافية والنزاهة.

وخلال لقاء جهوي للتكوين موجه لفائدة الأعضاء الذين يشكلون هيئاتها المحلية وممثلي الإدارة على مستوى 12ولاية، جرى اليوم الإثنين بغرداية.

وقال دربال “أن الهيئة الإنتخابية العليا المستقلة، تسعى لسير العملية الإنتخابية في أحسن الظروف في كنف الحياد التام والشفافية والنزاهة”.

كما أضاف “أن هيئته تعمل من أجل ضمان مناخ يسوده الإنصاف والشفافية والمنافسة العادلة”.

وأشار أن الهيئة الدستورية تعكس الواجهة الحيوية للديمقراطية التي تعيشها البلاد بغرض السماح للإختيار الحر للمواطن الجزائري في ممارسة حقه في التصويت.

من جهة أخرى دعى المواطنين للمشاركة في الحق الدستوري المكفول وهو الإنتخابات، من أجل إختيار الأفضل من بين المترشحين.