دربال يأمر بإطلاق حملة واسعة لمحاربة التوصيلات غير الشرعية للمياه

أمر وزير الري، طه دربال، من ولاية الجلفة، مؤسسة “الجزائرية للمياه” بإطلاق حملة وطنية واسعة لمحاربة التوصيلات غير الشرعية وإصلاح التسربات.

وخلال زيارته التفقدية إلى ولاية الجلفة استمع وزير الري إلى عرضٍ شامل حول وضعية القطاع بالولاية، قدّمه مدير الري للولاية. ليقوم بعدها باسداء أوامر لمؤسسة “الجزائرية للمياه” بإطلاق حملة وطنية واسعة لمحاربة التوصيلات غير الشرعية وإصلاح التسربات.

حيث أسدى دربال بهذه المناسبة، جملةً من التعليمات والتوجيهات الهامة. أين أكد على ضرورةإعادة تأهيل وإنجاز الشبكات والمنشآت الخاصة بمياه الشرب والتطهير عبر مختلف بلديات الولاية. والتكفل الجاد بانشغالات المواطنين، ورقمنة أنظمة التسيير لتحقيق نجاعة أكبر وخدمة عمومية تليق بتطلعاتهم.

بالإضافة إلى القضاء على التوصيلات غير الشرعية التي تعرقل عملية توزيع المياه الصالحة للشرب. واحترام سلّم الأولويات في تجسيد المشاريع، وكذا التقيد الصارم بآجال التنفيذ والمعايير التقنية.

كما دعا دربال إلى ترسيخ مبدأ ترشيد استهلاك المياه، واستغلال الموارد المائية غير التقليدية في السقي الفلاحي، مع تثمين منشآت التطهير.

