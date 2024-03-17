دربال يأمر بالتكفل بواد الدفة وتهيئته لحماية مدينة البيض من مخاطر فيضانه

أمر وزير الري، طه دربال، مصالحه الولائية بالبحث في إمكانية التكفل بواد الدفة تهيئته لحماية مدينة البيض من مخاطر فيضان الوادي.

وجاء هذا خلال زيارة العمل و التفقد التي شرع فيها الوزير إلى ولاية البيض والتي تدوم يومين. كما استمع دربال رفقة والي الولاية خلال الزيارة التفقدية على مستوى واد الدفة بوسط مدينة البيض. لعرض حول الأضرار الناجمة عن فيضان هذا الوادي.

يشار أن وزير الري حل بولاية البيض وكان في استقباله والوفد المرافق له على مستوى دائرة بوقطب والي ولاية البيض. نورالدين بلعريبي، وهذا في اطار زيارة العمل و التفقد التي يقوم بها الوزير خلال يومي الاحد و الاثنين.

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