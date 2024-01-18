دربال يأمر بتسليم محطة تصفية المياه المستعملة ببجاية في أقرب الآجال

وجه وزير الري طه دربال، اليوم الخميس، تعليمات صارمة للقائمين على انجاز مشروع محطة تصفية المياه المستعملة “سيدي عيش” بولاية بجاية، تقضي برفع كل العراقيل لتسليم المحطة في أقرب الآجال.

وحل الوزير بولاية بجاية في زيارة عمل وتفقد، أين تنقل إلى بلدية سيدي عيش بولاية بجاية. لمعاينة مشروع انجاز محطة تصفية المياه المستعملة “سيدي عيش”. وكان في استقبلاله و الوفد المرافق له، والي ولاية بجاية على مستوى مطار الشهيد عبان رمضان.

وتتمتع المحطة بقدرة انتاج 10,400متر مكعب في اليوم، حيث يدخل مشروع انجاز هذه المحطة في اطار خطة عمل القطاع. القاضية بتطوير المرفق العمومي للتطهير عبر رفع القدرات الوطنية للتصفية، بما يساهم في القضاء على المصبات العشوائية. و حماية واد الصومام من الثلوث ،الحفاظ على الصحة العمومية و البيئة و المحيط.

و كأبرز هدف و هو اعادة استعمال هذه المياه المصفاة في المجال الفلاحي و الصناعي، عملا بتعليمات رئيس الجمهورية. والقاضية بالوصول الى إعادة استعمال 60 % من المياه المصفاة سنويا في المجالين الفلاحي و الصناعي.

كما أمر وزير الري بتدعيم ورشات الانجاز بالإمكانيات المادية و البشربة اللازمة، مع التقيد بنمط العمل 8×3 أو 10×2. لتسليم المحطة في أقرب الآجال الممكنة مع احترام المعايير التقنية الدولية.

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