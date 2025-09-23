دربال يترأس اجتماع عمل لتقييم أداء الجزائرية للمياه ويصدر تعليمات لتعزيز الخدمة العمومية

ترأس طه دربال، وزير الري، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع عمل خصِّص للوقوف على وضعية الاستغلال بمؤسسة الجزائرية للمياه عبر مختلف ولايات الوطن، باعتبارها الجهة المكلفة بتسيير الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب.

وقد عقِد الاجتماع بحضور الإطارات المركزية للوزارة، إلى جانب المدير العام للمؤسسة الجزائرية للمياه. وكذا مختلف الإطارات المكلفين بالاستغلال والتنمية على مستوى المديرية.

وخلال أشغال الاجتماع، تم التطرق أيضا إلى مختلف المشاريع والبرامج التنموية. إذ وجّه الوزير تعليمات صارمة بضرورة تعزيز العمل الميداني، واعتماد مقاربة نوعية من شأنها الارتقاء بالخدمة العمومية للمياه وتحسين أدائها.