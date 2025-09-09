دربال يشدد على اتخاذ الإجراءات الاستباقية لتفادي مخاطر الفيضانات

شدّد وزير الري، طه دربال، اليوم الثلاثاء، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية لتفادي مخاطر الفيضانات.

وخلال اجتماع عمل خُصِّص لمتابعة تحضيرات الدخول الاجتماعي، لاسيما ما يتعلق بمضاعفة الجهود. من أجل تقديم خدمة عمومية للمياه ترتقي إلى تطلعات المواطنين. شدّد الوزير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية لتفادي مخاطر الفيضانات. كما أمر بمواصلة إطلاق حملات واسعة وبكثافة لتنظيف شبكات التطهير عبر مختلف الولايات.

وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير جميع الإطارات إلى تكثيف الجهود وتنسيق العمل من أجل الارتقاء بالخدمة العمومية للمياه. وتلبية احتياجات المواطنين في أحسن الظروف.

يشار أن الاجتماع حضره إطارات الإدارة المركزية إلى جانب المدراء العامون للمؤسسات تحت الوصاية.

