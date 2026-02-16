دربال يشدّد على اتخاذ تدابير استباقية لتأمين التزويد بالمياه خلال رمضان

ترأس وزير الري، طه دربال، اليوم بمقر الوزارة، اجتماع عمل خصِّص لمتابعة الإجراءات المتخذة لضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه خلال شهر رمضان الكريم.

وشدّد الوزير - في الاجتماع – على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الاستباقية الكفيلة بضمان تموين منتظم بالمياه الصالحة للشرب. مع تعزيز آليات المتابعة الميدانية والتنسيق بين مختلف المتدخلين، تحسبًا للطلب المتزايد خلال هذا الشهر الفضيل.