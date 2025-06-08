دربال يشيد بالعمل الميداني لأعوان شبكات التطهير خلال أيام العيد

أشاد وزير الري, طه دربال, خلال ترؤسه اجتماعا اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, بالجهود الميدانية التي بذلها أعوان وإطارات الديوان الوطني للتطهير, لاسيما التدخلات الاستعجالية التي نفذت لفك الانسدادات على مستوى شبكة التطهير بمختلف ولايات الوطن خلال أيام عيد الأضحى.

وحسب بيان للوزارة، فإن هذا الاجتماع الذي خصص لمتابعة أداء الخدمة العمومية في مجال التطهير، جرى بحضور إطارات الوزارة وممثلي الديوان الوطني للتطهير, إلى جانب 54 مدير وحدة يمثلون مختلف ولايات الوطن, عبر تقنية التحاضر المرئي, وذلك في إطار تقييم شامل للعمل المنجز خلال أيام العيد.

وخلال اللقاء, استمع الوزير إلى عروض مفصلة قدمها مديرو الوحدات, تضمنت تقارير تقييمية حول سير الخدمات, خاصة التدخلات الاستعجالية التي استهدفت معالجة الانسدادات بشبكة التطهير, بهدف الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية للمواطنين. وفي هذا السياق, عبر الوزير عن تقديره الكبير للجهود المبذولة, مشيدا بنوعية العمل الميداني المنجز, مؤكدا على ضرورة الحفاظ على نفس مستوى الجدية والجاهزية, خصوصا مع اقتراب موسم الاصطياف الذي يشهد ضغطا متزايدا على الشبكات.

وفي ختام الاجتماع, دعا دربال إلى مواصلة العمل الدؤوب والتنسيق المستمر لضمان استمرارية الخدمة العمومية وتحسين جودتها, بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويسهم في الحفاظ على الصحة العمومية.