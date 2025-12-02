دربال يضع حجر الأساس لمشروع إنجاز محطة معالجة المياه المستعملة بورقلة

أشرف وزير الري على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز محطة معالجة مياه المستعملة (STEP) على مستوى بلدية حاسي بن عبد الله بورقلة.

ويُعد هذا المشروع من المشاريع الهيكلية الهامة التي ستسهم. في تعزيز قدرات المعالجة وتحسين البيئة المحيطة و اعادة استغلال المياه المصفاة في الفلاحة .

وخلال إشرافه، شدّد الوزير على ضرورة اعتماد نظرة استشرافية في التسيير وإنجاز المشاريع، مع ضرورة أخذ التوسع العمراني بعين الاعتبار. وما يرافقه من تحولات في مختلف المجالات الاقتصادية. الاجتماعية وحتى السياحية، بما يضمن مواكبة الديناميكية التنموية التي تعرفها الولاية.