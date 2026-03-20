دربال يقف على وضعية التزود بالمياه الشروب عبر الوطن

ترأس وزير الري طه دربال، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، جلسة عمل عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع مدراء الري الولائيين، وذلك للوقوف على وضعية التزود بالمياه الصالحة للشرب عبر مختلف ولايات الوطن.

ووفق بيان للوزارة، أكد ”الوزير على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة، وضمان المناوبة على مستوى جميع المراكز ومناصب العمل. بما يضمن استمرارية الخدمة العمومية وتقديم خدمات ترقى إلى تطلعات المواطنين”.

كما شدد دربال بالمناسبة ذاتها على أن “القطاع، بكافة فاعليه، يظل مجندا ودائما في الخدمة، في مختلف المناسبات والظروف”.