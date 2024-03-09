دربال يُلح على ضرورة تثمين المياه المستعملة واستغلالها

ألح وزير الري، طه دربال، اليوم السبت، من ولاية المدية، على ضرورة تثمين المياه المستعملة و استغلالها استغلالا أمثل، بما يعطي دفعا جديدا للإنتاج الفلاحي.

وخلال تفقده لمحطة تصفية المياه المستعملة واد لحرش ببلدية المدية، ألح الوزير على ضرورة تثمين المياه المستعملة. و ستغلالها استغلالا أمثل، بما يعطي دفعا جديدا للإنتاج الفلاحي خاصة و أنها ولاية المدية فلاحية بامتياز.

كما تم على مستوى هذه المحطة عرض تجربة لمستثمر فلاحي يستغل ما يقارب 4000 متر مكعب. من المياه المعالجة المصفاة في سقي الاشجار.

يشار أن الوزير حل بولاية المدية صبيحة اليوم للقيام بزيارة عمل وتفقد بالولاية، وكان مرفوقا بوالي ولاية المدية جهيد موس والوفد المرافق لهما.

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