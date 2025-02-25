دربال: 42 بالمائة من المياه الصالحة للشرب ستؤمن من مصانع التحلية

أكد وزير الري، طه دربال، أن الاستغلال الكامل لمصانع تحلية مياه البحر في الجزائر سيمكن من تأمين 42 بالمئة من احتياجات البلاد من المياه الصالحة للشرب.

وأوضح الوزير، خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن دخول المصانع الخمسة الجديدة للخدمة. إلى جانب محطات التحلية التي تعمل حاليا، سيرفع نسبة الاعتماد على هذا المورد غير التقليدي إلى 42 بالمائة. في تأمين المياه الصالحة للشرب عوض 20 بالمائة حاليا.

وأبرز الوزير أن إنجاز مصانع تحلية مياه البحر يأتي تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. والتي تعكس إرادة سياسية استشرافية لمواجهة تحديات الشح المائي الناتج عن التغيرات المناخية. وتلبية الاحتياجات المتزايدة الناجمة عن التطور الاقتصادي والفلاحي الذي تشهده البلاد.

وأشار إلى أن ذلك سيساهم في تأمين إمدادات المياه للمدن الساحلية والمناطق الحضرية. الواقعة على بعد يصل إلى 150 كلم من الساحل، خاصة أن هذا المورد لا يتأثر بالتغيرات المناخية.

وأضاف الوزير أن زيادة الاعتماد على مياه التحلية ستمكن من توجيه الموارد المائية التقليدية إلى قطاعات أخرى. مثل الفلاحة والتنمية الصناعية، أو الاحتفاظ بها كمخزون استراتيجي، مذكرا بأن نسبة امتلاء السدود. بلغت 38.40 بالمائة على المستوى الوطني.

وأشار إلى أنه بعد تشغيل محطتي “الرأس الأبيض” في وهران و”فوكة” في تيبازة. سيتم قريبا تسليم ثلاث محطات أخرى في “تيغرمت” (بجاية)، “كاب جنات” (بومرداس)، و”كدية الدراوش” (الطارف). بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف متر مكعب يوميا لكل محطة، أي ما يعادل 1.5 مليون متر مكعب يوميا إجمالا.

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