دربال: 6 محطات جديدة لتحلية مياه البحر السنة المقبلة

قال وزير الموارد المائية والري طه دربال، أن السلطات العليا للبلاد إتخذت تدابير إستعجالية من أجل مواجهة الشح المائي على مستوى بعض مناطق الوطن.

وأضاف الوزير، خلال يوم برلماني حول تحلية مياه البحر، أن الجزائر وخلال السنوات الأخيرة، عانت من الأثر السلبي للتغيرات المناخية. فتراجع معدلات تساقط الأمطار أثّر على مخزون المياه السطحية وحتى الجوفية منها، مما تسبب في نقص مياه الشرب ومياه السقي الفلاحي. حيث عمدت السلطات العليا للبلاد لاتخاذ عدة إجراءات لمواجهة الشح المائي على مستوى بعض مناطق الوطن.

وأشار الوزير إلى أنه تم تبني برنامج استعجالي يهدف إلى توفير مصادر أخرى من المياه لتغطية العجز. كحشد موارد تقليدية إضافية، و كذا انجاز محطات صغرى،متوسطة و كبيرة من حيث طاقة الإنتاج لتحلية مياه البحر. كما تبنّت الجزائر خيارا إستراتيجيا من خلال النطرة الإستشرافية لرئيس الجمهورية الذي قرّر تجسيد برنامجا وطنيا لتحلية مياه البحر. و المتضمن إنجاز 05 محطات كبرى لتحلية مياه البحر بطاقة 000 300 متر مكعب/يوم، لكل واحدة. بكل من الرأس الأبيض بولاية وهران، فوكة2 بتيبازة. بالإضافة كذلك إلى كاب جنات 2 ببومرداس، بجاية و الطارف، و التي هي قيد الإنجاز حاليا كمرحلة أولى.

اما المرحلة الثانية سنة 2025 فتتضمن إنجاز ستة محطات أخرى بنفس حجم الإنتاج اليومي، أي 300.000 متر مكعب، بكل من تلمسان، مستغانم، الشلف، تيزي وزو، جيجل وسكيكدة. بالإضافة كذلك الى محطة متوسطة بولاية تيزي وزو بقدرة انتاج تعادل 000 60 متر مكعب/يوم. مضيفا أن مشاريع ربط المحطات الجاري انجازها بشبكات جر وتوزيع المياه، والتي يشرف عليها قطاع الري، فهي في طور الانجاز. وتم إلزام مؤسسات الإنجاز بضرورة احترام آجال الانجاز، والعمل بنمط 3 X 8 ساعاتأو على الأقل 2 X 10 ساعات.

وتهدف هذه المحطات الى تأمين تموين ساكنة الولايات الساحلية بالماء الشروب، و ليمتد التموين الى بعض الولايات التي تقع على بعد 150 كلم من مصدر انتاج هذه المياه.