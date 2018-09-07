عاجل

دربوش: تم القضاء نهائيا على وباء الكوليرا

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
دربوش: تم القضاء نهائيا على وباء الكوليرا
بقلم عبد الحكيم شق الطين

 أكد مدير مستشفى بوفاريك بالبليدة، رضا دربوش، اليوم الجمعة، أنه تم القضاء نهائيا على وباء الكوليرا الذي عرفته الجزائر مؤخرا.

وقال دربوش في تصريح لقناة “النهار”، أن جميع المرضى بهذا الداء، تماثلوا للشفاء، وغادروا جميعا المستشفى.

بإستثناء ثلاثة أشخاص، فهم بخير وعافية، وتحت العناية، وهم يتماثلون للشفاء.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital