دربوش: تم القضاء نهائيا على وباء الكوليرا

أكد مدير مستشفى بوفاريك بالبليدة، رضا دربوش، اليوم الجمعة، أنه تم القضاء نهائيا على وباء الكوليرا الذي عرفته الجزائر مؤخرا.

وقال دربوش في تصريح لقناة “النهار”، أن جميع المرضى بهذا الداء، تماثلوا للشفاء، وغادروا جميعا المستشفى.

بإستثناء ثلاثة أشخاص، فهم بخير وعافية، وتحت العناية، وهم يتماثلون للشفاء.