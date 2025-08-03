درجات الحرارة المرتفعة تقتل 50 شخصا في هذا البلد

وأشارت صحيفة لا إكسبانثيون المكسيكية إلى أنه على الصعيد الوطني، أفادت الهيئة بتسجيل 1171 حالة إصابة و50 حالة وفاة حتى الآن خلال هذا الموسم الحار، و تتصدر سونورا القائمة بـ 14 حالة وفاة بسبب ضربة شمس. تليها فيراكروز بثماني حالات، ثم تشياباس وتاماوليباس بأربع حالات. باها كاليفورنيا، كوينتانا رو، وتاباسكو بثلاث حالات؛ وتشيواوا، وناياريت، ونويفو ليون بحالتين. وباها كاليفورنيا سور، وميتشواكان، وموريلوس، وسان لويس بوتوسي بحالة واحدة لكل منها.

وفقًا لإجمالي حالات الأضرار الصحية الناجمة عن درجات الحرارة القصوى خلال الأسبوع الثلاثين، تُعد سونورا الولاية الأكثر تسجيلًا لحالات الأمراض المرتبطة بالحرارة.حيث سجلت 156 حالة جفاف و21 حالة إجهاد حراري. ليصل إجمالي الحالات إلى 177 حالة.

وتعانى المكسيك من موجة حر شديدة ، مع درجات حرارة تتجاوز الـ 45 درجة مئوية. تهدد الصحة والمياه والحياة اليومية فى عشرات الولايات.

تأتي ولاية تاباسكو في المرتبة الثانية من حيث عدد حالات درجات الحرارة القصوى.حيث سجلت 92 حالة بسبب ضربة شمس و12 حالة بسبب الجفاف. ليصل إجمالي الحالات إلى 107 حالات؛ تليها ولاية فيراكروز.بـ 79 حالة بسبب ضربة شمس وخمس حالات بسبب الجفاف، ليصل إجمالي الحالات إلى 84 حالة.