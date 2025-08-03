درجات الحرارة المرتفعة تقتل 50 شخصا في هذا البلد
أودت درجات الحرارة المرتفعة بحياة حوالى 50 شخصا وإصابة حوالى 1171 آخرين في المكسيك .
و كشف تقرير وزارة الصحة (SSA) حول أضرار الحر أن سونورا هي الولاية الأكثر تضررًا في البلاد. حيث سجلت أعلى عدد من الحالات. والوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.
وفقًا لإجمالي حالات الأضرار الصحية الناجمة عن درجات الحرارة القصوى خلال الأسبوع الثلاثين، تُعد سونورا الولاية الأكثر تسجيلًا لحالات الأمراض المرتبطة بالحرارة.حيث سجلت 156 حالة جفاف و21 حالة إجهاد حراري. ليصل إجمالي الحالات إلى 177 حالة.
وتعانى المكسيك من موجة حر شديدة ، مع درجات حرارة تتجاوز الـ 45 درجة مئوية. تهدد الصحة والمياه والحياة اليومية فى عشرات الولايات.
تأتي ولاية تاباسكو في المرتبة الثانية من حيث عدد حالات درجات الحرارة القصوى.حيث سجلت 92 حالة بسبب ضربة شمس و12 حالة بسبب الجفاف. ليصل إجمالي الحالات إلى 107 حالات؛ تليها ولاية فيراكروز.بـ 79 حالة بسبب ضربة شمس وخمس حالات بسبب الجفاف، ليصل إجمالي الحالات إلى 84 حالة.