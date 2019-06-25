درجات الحرارة تتعدى 41 درجة على المناطق الساحلية اليوم

الأجواء الحارة ستستمر إلى غاية يوم الجمعة

الحرارة ستبلغ 47 درجة تحت الظل على مستوى المناطق الجنوبية

حذّرت مصلحة الأرصاد الجوية من تواصل الارتفاع المحسوس في درجة الحرارة، حيث ستصل اليوم إلى 41 درجة على مستوى المناطق الشمالية والساحلية.

فيما تتعدى 47 درجة على المناطق الجنوبية تحت الظل، مع انعدام شبه تام للرياح.

وحسب مصلحة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة ستتراوح بين 27 و41 درجة على المناطق الساحلية.

وما بين 30 و43 درجة على المناطق الداخلية وما بين 38 و46 درجة على المناطق الجنوبية.

وبالتفصيل، فإنه نهار اليوم، تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية أجواء صافية على العموم.

بعد انقشاع الضباب المرفوق ببعض السحب السفلى الذي يميز المناطق الساحلية والقرب ساحلية خلال الصبيحة، خاصة منها الغربية والوسطى.

كما تميز المناطق الساحلية الغربية والوسطى الغربية طيلة النهار سحب سفلى، ومع بداية الظهيرة يتم تسجيل تشكل سحب على المرتفعات الداخلية والهضاب العليا .

وكذا منطقة الأوراس، هذه الأخيرة التي ستشهد بعض الرعود المنعزلة أواخر النهار. وبالنسبة للرياح ستكون من متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية .

وتتراوح سرعتها ما بين 15 و25 كلم/سا على المناطق الغربية، في حين تكون جنوبية شرقية وتتراوح سرعتها ما بين 30 و40 كلم/سا على الهضاب العليا.

مع بعض التطاير للرمال على المناطق الوسطى تكون متغيرة الاتجاه، وعلى المناطق الشرقية تكون من شرقية إلى شمالية شرقية.

أما على المناطق الجنوبية وتتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية أجواء مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهڤار والطاسيلي والصحراء الوسطى.

مع تشكل رعود خفيفة أواخر النهار، في حين أجواء حارة تميز أقصى جنوب ولاية أدرار نحو الصحراء الوسطى وكذا منطقة الواحات.

أما بالنسبة لشمال الصحراء ستكون الرياح جنوبية شرقية ومن متغيرة الاتجاه إلى شرقية على منطقة الواحات.

فيما سيتم تسجيل رياح من شرقية إلى جنوبية شرقية على الصحراء الشرقية والصحراء الوسطى