درجات الحرارة تحت الصفر.. برودة وصقيع غدا

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف أجواءً باردة وصقيعية على المناطق الشمالية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الثلاثاء، طقسا مشمسا، وتشكل الصقيع خلال الصبيحة بالهضاب العليا والأوراس.

وستتراوح درجات الحرارة بين 17 و19درجة بالمناطق الساحلية، وبين 11 و20 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الثلاثاء، أجواء مغشاة جزئيا، وستتراوح درجات الحرارة بين 13 و27 درجة. بينما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

درجات الحرارة المرتقبة خلال الأيام القادمة

ستعرف المناطق الشمالية للوطن، وخاصة الداخلية، بداية من الغد، أجواء جد باردة وصقيعية، وستكون درجات الحرارة دون الصفر بعدة ولايات.

وستصل درجات الحرارة الدنيا، خلال الفترة الليلة والصباحية، إلى غاية 5 درجات تحت الصفر، بولايات الجلفة وتيارت والنعامة ومشرية وسعيدة وعين الدفلى والأغواط.

وكذا ولايات المدية والبليدة وباتنة والمسيلة وسطيف، وسوق أهراس، وتبسة وأم البواقي.

وعموما، ستتراوح درجات الحرارة الدنيا، بين 5 و8 درجات بالمناطق الشمالية، وبين 1 و7 درجات بالمناطق الجنوبية.

أما خلال فترة الظهيرة، فستتراوح درجات الحرارة، بين 8 و19 درجة بالمناطق الشمالية، وبين 15 و29 درجة بالمناطق الجنوبية.