درجات الحرارة تصل إلى 34 درجة على المناطق الساحلية

فيما تصل إلى 46 درجة على بعض المناطق الجنوبية

حذرت مصلحة الأرصاد الجوية من ارتفاع محسوس في درجة الحرارة بالمناطق الساحلية والوسطى، حيث ستصل إلى 34 درجة مئوية لتصل إلى 46 درجة في المناطق الجنوبية.

وحسب النشرة الجوية، فإن المناطق الشمالية للوطن ستعرف أجواءً حارة نسبيا وصافية عموما، مع تشكل بعض السحب على الهضاب العليا والأوراس خلال الظهيرة.

وبالنسبة للمناطق الجنوبية ستعرف أجواء مغشاة إلى غائمة أحيانا على أقصى الجنوب نحو الهڤار والطاسيلي وسط وشرق الصحراء، مع تشكل خلايا رعدية بداية من الظهيرة تكون مرفوقة ببعض الأمطار.

وبالتفصيل، فإن درجات الحرارة لنهار اليوم ستصل إلى 32 درجة بوهران و36 درجة بمعسكر و40 درجة بأدرار والعاصمة 34 درجة وعين ڤزام 46 درجة وبرج باجي مختار 44 درجة وسكيكدة 30 درجة وباتنة 28 درجة.